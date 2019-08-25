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خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من مؤتمر قمة السبع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:52 م
الدكتور عمر سليمان
الدكتور عمر سليمان إستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان
حمزة شعيب
قال الدكتور عمر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قارة إفريقيا بها فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادى لأنها قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية.

وتابع سليمان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تعد سببا غير مباشر في إنشاء مجموعة الدول السبع الصناعية، لأن ما حدث في حرب أكتوبر غيّر تاريخ الاقتصاد في العالم، وبعد عام 1973 ارتفعت أسعار البترول والنفط وسادت العالم حالة من التضخم، وأن تلك الدول باقتراح أمريكي ومبادرة فرنسية أنشأت المجموعة من 6 دول عام 1975 وانضمت كندا لها في السنة التالية.

ونوه إلى أن هدف الدول السبع أن تتحكم الدول الكبرى، التي تمتلك الإنتاج والصادرات والثروات في مصير الاقتصاد العالمي.

ولفت سليمان إلي أن المكاسب التي يمكن أن تجنيها مصر من قمة المجموعة السبع، أنها تعد فرصة كبيرة في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي للترويج للاستثمارات الأجنبية في مصر.

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