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فن

مفاجأة .. تذاكر حفل تامر حسني بـ 60 ألف جنيه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:46 م
تامر حسنى
تامر حسنى
أحمد إبراهيم
أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسنى عن آخر الاستعدادات والمقرر إقامته يوم الجمعة القادم بالميوزيك أرينا بمجمع الماسة الفندقي بمدينة العلمين الجديدة ليكون الحفل الختامي لصيف 2019 بالساحل الشمالي.

يذكر أن أسعار الحفل وصلت لأرقام قياسية حيث وصل سعر اللاونچ الواحد والمخصص للشركات ولرجال الأعمال إلى 60,000 جنيه متخطيًا بذلك سعره في حفل چنيفر لوپيز والذي كان يتم حجزه بـ 40,000 جنيه، كما نفذت جميع تذاكر الفئة الأولى للحفل مبكرًا ويتوالى بيع باقي الفئات.

تامر حسني بدأ الترويج للحفل أمس السبت عبر صفحاته بمواقع التواصل، وكتب "مستنيكم إن شاء الله يوم الجمعة 30 أغسطس في حفل احتفالي بمناسبة مرور 15 سنة على أول ألبوم كامل لي، وحتى عيش بشوقك".

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