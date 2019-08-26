الإنسان الطيب على مسرح ميامي بالقومي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح، تقديم العرض المسرحي "الإنسان الطيب في ستشوان" لفرقة كفر الشيخ المسرحية التابعة لفرع ثقافة كفر الشيخ، العرض تأليف برتولد بريخت، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي، إخراج السعيد منسي، ديكور وأزياء محمود الغريب، موسيقى د. صادق ربيع، إضاءة إبراهيم محمد عبد الوهاب، بطولة ياسمين حمدي السيد، الرواة يوسف السيد، إبراهيم دياب، بسنت عاطف، مصطفى إبراهيم، لمياء فريد، محمد أسامة، يارا محمد، احمد مخيمر.





تدور فكرة العرض حول إشكالية معاناة الإنسان الطيب في زمن لا يعترف بالطيبة، ولذلك عندما تنظر في المرآة تكتشف إنك لست هذا الشخص الذي كنت تتمني أن تكونه، فلم تكن ترغب في هذه القسوة وهذا النفاق، ولم تكن تريد اللهاث في سعيك طوال حياتك، تريد أن تصبح هذا الإنسان الذي كنت تحلم به في طفولتك، الذي يستطيع فعل المستحيل كي يجعل طفلا صغيرا يبتسم، بأختصار يريد كل منا أن يصبح الإنسان الطيب، ولكن ما مصير هذا الإنسان الطيب في زمن القسوة والمصالح؟.. يحاول العرض الاجابة علي هذا التساؤل بأنه ما زالت الطيبة حلم يحلم به الإنسان، والأمل في عودته لطبيعته الأولي خير وطيب مثل الارض الطيبة.