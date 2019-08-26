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ثقافة

مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت مبادرة "طوف وشوف" للوعي الأثري وجمعية مصر الارادة زيارة لمجموعة من الأطفال لعدة أماكن أثرية، بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

وكشفت داليا الجوهري مدير عام التوعية الاثرية والتواصل المجتمعي أن الزيارة شملت جامع أحمد بن طولون وسبيل ام عباس وقصر الامير طاز، وتعرف الأطفال خلالها علي تاريخ تلك الأماكن،وتقف شاهدة علي عظمة العمارة الإسلامية.

وأوضحت أنه بعد انتهاء زيارة الأماكن الأثرية، تم تنظيم ورشة فنية للأطفال عن فن الزجاج المعشق،وقام بها الفنان المبدع أيمن برواز،حيث كشف للأطفال طريقة عمل منتجات فنية من الزجاج المعشق.

ومسجد ابن طولون هو أحد المساجد الأثريّة الشهيرة بالقاهرة،وأمر ببنائه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 263هـ/877م،ورغم أن مسجد عمرو بن العاص لا يزال موجودًا إلا أن المسجد الطولوني يعد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن،لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد إبن العاص الذي توالت عليه الإصلاحات التي غيرت معالمه.

أما سبيل أم عباس (1284هـ/1867م) أنشأته بنبه قادن أم عباس باشا وزوجة الأمير أحمد طوسون باشا،ويقع السبيل عند تقاطع شارع الركبية و شارع السيوفية مع شارع الصليبة أمام حمام الأمير شيخو،وخصص السبيل لتوزيع مياه الشرب النقية على المارة،وألحقت به صاحبته كتّابًا أو مكتبًا عينت به معلمين لتعليم الأطفال العلوم الحديثة.

هذا ويقع قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة في شارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة،وأنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية.
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور
مسجد وسبيل وقصر.. الأطفال يكتشفون تاريخ ابن طولون وأم عباس وطاز.. صور

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