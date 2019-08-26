بلا رحمة.. رجل يطيح بـ قطة من أعلى عمارة.. شاهد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو أثار الغضب والذعر حوله لرجل يطيح قطة بقدمه من اعلى عمارة فى مشهد مهين و مؤذي وأثار مقطع الفيديو غصب و استياء رواد فيسبوك.



وجاءت أبرز تعليقات من تداول مقطع الفيديو كالآتي:



حسبى الله و نعم الوكيل

معندوش رحمة

قلبى وجعنى مستحيل يكون انسان

لازم يعاقب قانونيا

ربنا ينتقم منك اشد انتقام في الدنيا والآخرة

لعنة الله عليك



ولم يكن هذا المقطع الأول من نوعه فأصبح تعذيب الحيوان ظاهرة متعارف عليها فى الشارع المصرى ولم يعد هناك اى من الرحمة والرفق بالحيوان وبعد ان كانوا تجمعهم علاقة وفاء و حب بالحيوان، أصبح الحيوان أداة للتعذيب والإهانة وتفريغ الأمراض النفسية لدى الكثير من المرضى النفسيين.