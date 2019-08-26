ألفاظ خارجة وتصريحات مسيئة .. تعرف على أبرز سقطات تامر امين و ريهام سعيد على الهواء

سقطات على الهواء مباشرة أمام ملايين الجماهير ، ألفاظ غير لائقة وكلمات تتنافي ربما مع الثقافة والآداب العامة تسللت إلى استوديوهات برامج التوك شو، هكذا طل علينا عدد من الإعلاميين خلال الفترة الماضية على شاشة التلفاز، والذي كان آخرهما ريهام سعيد وحلقة السمنة التي هزت الرأي واعتبرها الكثير إساءة للسيدة والأم المصرية ، علاوة على سقطات الإعلامي تامر أمين مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى إذ تحدث معها بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة ، وأصول المهنية الإعلامية الى جانب الإساءة التى وجهها الى زوج الضيفة.





وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز سقطات ريهام سعيد وتامر أمين









1- ريهام سعيد :

استضافة سيدة وعشيقها

ريهام سعيد كان لها السبق في السقطات الإعلامية على الهواء مباشرة ، فكانت البداية حينما استضافت سيدة وعشيقها، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمواثيق الإعلامية، والعادات والتقاليد المجتمعية، الأمر الذي أدى إلى قيام المجلس الأعلى للإعلام، بوقفها عن العمل 3 أشهر.





ريهام سعيد و خطف طفلين

كما تم اتهامها بخطف طفلين إذ أذاعت مقطع فيديو تؤكد من خلاله على نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين ، إلا أن المتهم أدلى اعترف أمام المباحث أنه اختطف الطفلين بتحريض من معدة البرنامج والمصور.





ريهام سعيد و فتاة المول

جاءت بعدهما الواقعة الأشهر وفي فتاة المول بعد ان عرضت ريهام صور فاضحة لضيفتها التي عرفت بفتاة المول، على الهواء مباشرة؛ فاتهمتها الفتاة بسرقة الصور من تليفونها.





ريهام سعيد وحلقة السمنة

وانتقدت المذيعة في آخر سقطاتها أصحاب الوزن الزائد في هجوم وصفه البعض بالتنمر على تلك هذه الفئة، وقالت في حلقتها: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».





ريهام سعيد تمثل للتحقيق بسبب تصريحات السمنة

وعليه تم منعها من الظهور على الشاشة وإحالتها للتحقيق بالمجلس الاعلى للإعلام بناء على شكوى المجلس القومي للمرأة الذي اكد إن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها موضوع السمنة.





وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، ورئيسها الكاتب الصحفي جمال شوقي والمقررين الكاتب الصحفي صالح الصالحي والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة إلى الأسبوع المقبل بعد بحث كافة الجوانب المتعلقة بالشكوى.





تامر امين

أما تامر أمين لم يتعلم الدرس ، في حلقاته الاخيرة تحدث إلى الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة ، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية ، الى جانب الاساءة التى وجهها الى زوج الضيفة ، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة .





تامر أمين وسما المصري

ولم تكن تلك سقطة تامر الوحيدة ، إذ علق في إحدى حلقاته على مبادرة الراقصة سما المصري "دفيهم من البرد" لتوزيع الكلاسين على الفقراء والمحتاجين ، بجملة تتنافى مع الآداب العامة.





نقابة الإعلاميين توقف تامر أمين وتتقدم ببلاغ ضده للنيابة

ووضعت السقطة الاخيرة تامر في مأزق ، بعد ان قررت نقابة الإعلاميين منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.





من جانبه أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة لن تسمح لأي شخص مهما كان ، العمل في المجال الإعلامي دون الحصول علي تصريح من نقابة الإعلاميين، وذلك وفقًا لقانون النقابة، مشيرًا إلى أن فترة السماح والإنذارات قد انتهت.





وأضاف سعدة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العاملون في الإعلام عليهم سرعة تقنين أوضاعهم فورًا ، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجميع ، وقد تصل عقوبة العمل بدون تصريح للحبس وليس الوقف فقط.





وتابع نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة سيعقد إجتماع مطول اليوم الاثنين، لوضع إستراتيجية لتقنين أوضاع العاملين بالميديا، ومعاقبة المخالف فضلًا عن ترتيب التعامل مع المشهد الإعلامي بشكل عام.





وأوضح سعدة أن النقابة طبقت نظام إلكتروني جديد يتيح للأعضاء الجدد بإستلام كارنيه النقابة وحلف اليمين خلال عشر دقائق فقط ، موضحًا أن النقابة في تطور مستمر للتسهيل على الأعضاء وكسر العقبات أمام الجميع.



