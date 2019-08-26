

اسعار الذهب اليوم الاثنين ، 26 - 8 - 2019، في مصر، سجلت ارتفاعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة.



وسجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام بدون مصنعية.



وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :



جرام عيار 24 : 803 جنيهات

جرام عيار 21 : 703 جنيهات

جرام عيار 18 : 603 جنيهات

جرام عيار 14 : 469 جنيها



اوقية عيار 24 : 24,987 جنيه

جنيه ذهب عيار 24 : 5,624 جنيه

كيلو جرام عيار 24 : 803,429 جنيه



وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.