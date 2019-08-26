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اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 في مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:44 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 في مصر
عبد العزيز جمال

اسعار الذهب اليوم الاثنين ، 26 - 8 - 2019، في مصر، سجلت ارتفاعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة.

وسجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

جرام عيار 24 : 803 جنيهات
جرام عيار 21 : 703 جنيهات
جرام عيار 18 : 603 جنيهات
جرام عيار 14 : 469 جنيها

اوقية عيار 24 : 24,987 جنيه
جنيه ذهب عيار 24 : 5,624 جنيه
كيلو جرام عيار 24 : 803,429 جنيه

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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