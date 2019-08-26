ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفاصوليا بـ 35 جنيها.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 26 -8-2019.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:34 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأثنين
مي محمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين ،26- 8 - 2019 ، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم صدى البلد خدمة أسعار الخضروات والفاكهة للقراء بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاثنين ،26-8-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين : 8 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 5 -8- 2019.. فيديو

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 6-8-2019.. فيديو

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 12 - 8 - 2019 ..فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 18 - 8 - 2019 .. الطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 .. الفاصوليا بـ 30 جنيها والطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26/8/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كانت ساعة شيطان .. اعترافات مثيرة لـ قاتل نجل عمته بالبحيرة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين ليلة زفافهما فى حادث بشع.. فيديو وصور

المفتي السابق يحذر من التقدم لخطبة هؤلاء السيدات

بعد اكتمال الفرق.. تعرف على جميع مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور