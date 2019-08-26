الفاصوليا بـ 35 جنيها.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 26 -8-2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين ،26- 8 - 2019 ، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم صدى البلد خدمة أسعار الخضروات والفاكهة للقراء بشكل يومي.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاثنين ،26-8-2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 3.5 جنيه

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 35 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



البطيخ: 15 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

التين : 8 جنيهات

المانجو: 10 جنيهات