الرئيس السيسي يلتقي ترامب على هامش اجتماعات مجموعة السبع

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات مجموعة السبع بفرنسا.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، في جلسة مجموعة السبعة G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيلقي كلمة توضح وجهة نظر القارة الإفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.



