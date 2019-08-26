عروض ترفيهية لدعم مرضى السرطان فى الأقصر..صور

تواصلت بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "إرسم ضحكة" وذلك للمساهمة في رسم الإبتسامة والبهجة علي وجوة مرضي السرطان وذويهم خلال تلقي جرعات العلاج المختلفة بأقسام المستشفي، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضي من أبناء محافظات الصعيد.



وخلال المبادرة قدم فريق (TOYS TEAM) بالأقصر داخل صالات الإنتظار بالمستشفي، عددا من العروض الترفيهية وشخصيات ديزني، والتي تفاعل معها مرضي السرطان ولاقت إعجابهم وإلتقطوا صورا تذكارية.



وذلك في اطار تقديم الدعم المعنوي لمرضي السرطان وتخفيف ساعات الانتظار عنهم داخل المستشفي.