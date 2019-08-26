إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين



عبدالحليم ط ا62سنة مصاب بسحجات وكدمات، و,ع ط33 سنة , أية سيد عبد اللة 25 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كارما محمود ع - ) 5 سنوات ,كندة محمود عام واحد ،ومحمد محمود ع 5 سنوات، عفاف عبد اللة )60 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" جميعهم من القاهرة.



تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.



وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب ٦ أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق العلمين الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم.وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق العلمين الصحراوي، وبالانتقال والفحص أسفر الحادث عن إصابة كل من: