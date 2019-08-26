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سفير أوتاوا بالقاهرة: فرص عديدة لتعزيز العلاقات الكندية المصرية في مجال التعليم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:41 م
السفير جيس داتون
السفير جيس داتون سفير كندا في مصر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أشاد السفير جيس داتون، سفير كندا في القاهرة، بالعلاقات المصرية الكندية، مؤكدا أنها تشهد المزيد من التقدم في العديد من محالات التعاون الثنائي بين الدولتين.

وأكد سفير كندا في القاهرة، عبر صفحته الرسمية على «تويتر» على أن هناك الكثير من الفرص لتعزيز العلاقات الكندية المصرية في مجال التعليم.

وقال سفير كندا في القاهرة إنه جمعه لقاء مثمر مع وزير التعليم العالي ووفد من جامعة وندسور؛ حيث ناقشنا احتياجات السوق المصرى وبحثنا الإمكانيات لتعاون أكبر.

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