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محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:29 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا
منصور ابو العلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مشروع إنتاج وزراعة المورينجا والمقام على مساحة ٤ أفدنة بقرية ناصر بمركز الخارجة، حيث وجه بسرعة حفر بئر سطحي لري المشروع وحظر استخدام مياه الشرب فى الري، وتوفير مفرمة لإعادة إستخدام فروع وأغصان الشجر كعلف للماشية.

كما وجه بتشكيل لجنة لحصر الإيرادات والمصروفات للمشروع وتخصيص نسبة من العائد لصالح العاملين بالمشروع وتوفير العمالة اللازمة.

وأكد الزملوط أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير الاستراتيجية الزراعية للمحافظة بإدخال زراعات جديدة وذات عائد اقتصادي مرتفع، كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد مرحلة أولي تمهيدا للتوسع في زراعة مساحات أكبر من المورينجا، وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات.

وقال الزملوط إن أشجار المورينجا أشجار صغيرة موسمية من فصيلة البان، ويعود أصلها إلى آسيا الاستوائية ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا الاستوائية وأفريقيا، ويصل طولها إلى ما يقرب من 9 أمتار، كما تمتلك لحاء فلينيًا رمادي اللون، بالإضافة إلى أن أوراقها تشبه أوراق السرخسيات، وتمتلك مجموعات عطرية من الزهور البيضاء، أمّا ثمارها ذات الزوايا التي تشبه الخناجر فإنّها قد تنمو ليصل طولها إلى نحو 45 سم، ويشار إلى إمكانية طهي وتناول زهورها ولها فوائد طبية وصحية عظيمة.
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا

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