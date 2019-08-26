صدمة في باريس سان جيرمان بعد إصابة مبابي

تلقى باريس سان جيرمان، صدمة تتمثل في إصابة نجمه الشاب كيليان مبابي، خلال مشاركته أمام تولوز أمس، الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي.



ووفقًا لما أكدته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي سيغيب عن باريس سان جيرمان، لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.



وكان مبابي قد أصيب في العضلة الخلفية اليسرى، بعد تدخل عنيف من جانب مدافع تولوز في الدقيقة 63، ليغادر الملعب متأثرا بآلام شديدة.



وتلقى توماس توخيل المدير الفني، ضربة مزدوجة أخرى بخروج إدينسون كافاني مهاجم الفريق، عقب انطلاق صافرة اللقاء بربع ساعة فقط، إضافة إلى خروج المدافع عبدو ديالو للإصابة أيضًا.



وحقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره تولوز برباعة أهداف بدون رد، بتوقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينج (هدفين) وماركوس كوريا (هدف) بالإضافة إلى هدف عكسي جاء عن طريق مدافع تولوز.