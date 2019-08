ظافر العابدين يعلن عن موعد عرض مسلسله عروس بيروت

View this post on Instagram

أنا "فارس" مش سوپر مان..🏇🏼 #باقي_٦_أيام ⏰ على عرض مسلسل #عروس_بيروت! ♥️ ابتداءً من ١ سبتمبر على @mbc4insta #6DaysLeft #DhaferLabidine #AroosBeirut #BeirutsBride #MBC4