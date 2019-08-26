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فن

ظافر العابدين يعلن عن موعد عرض مسلسله عروس بيروت

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:37 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
القسم الميدانى
أعلن الفنان ظافر العابدين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عن موعد عرض مسلسله الجديد "عروس بيروت".

وصرح ظافر عبر انستجرام قائلا: "انا فارس مش سوپر مان، باقى 6 أيام على عرض مسلسل عروس بيروت، ابتداء من 1 سبتمبر على mbc4insta".

وأرفق ظافر تصريحه ببرومو المسلسل، ويشارك فى العمل ظافر العابدين وكارمن بصيبص ورشا مهدى وآخرين.

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