ظافر العابدين يعلن عن موعد عرض مسلسله عروس بيروت

أعلن الفنان ظافر العابدين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عن موعد عرض مسلسله الجديد "عروس بيروت".



وصرح ظافر عبر انستجرام قائلا: "انا فارس مش سوپر مان، باقى 6 أيام على عرض مسلسل عروس بيروت، ابتداء من 1 سبتمبر على mbc4insta".



وأرفق ظافر تصريحه ببرومو المسلسل، ويشارك فى العمل ظافر العابدين وكارمن بصيبص ورشا مهدى وآخرين.

