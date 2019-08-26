الأطراف في عدن تعلن استجابتها للبيان السعودي الإماراتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ترحيبه بالبيان السعودي الإماراتي المشترك حول الأوضاع في عدن.



وبحسب "سكاي نيوز"، أكد المجلس الانتقالي التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة، مستنكرا ما وصفه بعدم التزام الحكومة اليمنية.



وأضاف المجلس: "نجدد التزامنا بالشراكة مع دول التحالف في محاربة المشروع الإيراني وكذلك في مكافحة الإرهاب".



وكان وزير الدفاع اليمني قد وجه كافة الوحدات العسكرية في عدن وأبين وشبوه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية.



ويأتي ذلك بعدما أصدرت كل من وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانًا مشتركًا، أعربوا من خلاله عن بالغ القلق من الأوضاع في مدينة عدن.



وأعربت حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات على خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك.



وشدد البيان على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما تطالب بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

