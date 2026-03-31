وكيل أفريقية النواب: دعوة الرئيس السيسي لترامب تعكس دور مصر في إطفاء صراعات المنطقة

أشاد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالمشاركة الفاعلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في ملف الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح "سليمان"، في بيان، أن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد تحديات واضطرابات عالمية متسارعة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ دورها كلاعب رئيسي ومؤثر في معادلة الطاقة الدولية، مستفيدة من رؤية استراتيجية متكاملة قادتها إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمر "إيجبس" لم يعد مجرد منصة لعرض الفرص الاستثمارية أو التكنولوجية، بل تحول إلى تجمع دولي رفيع المستوى يجمع صناع القرار وقادة كبرى الشركات العالمية، إلى جانب ممثلي الحكومات، ما يجعله بمثابة قمة سياسية واقتصادية تعكس ثقل مصر وقدرتها على قيادة الحوار الدولي في قطاع الطاقة.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر حملت رؤية استشرافية واضحة لمستقبل الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددا على أن هذه الرؤية تعكس إدراكا عميقا للتحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وحرص مصر على أن تكون في طليعة الدول الداعمة لهذا التحول.

وثمن الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس السيسي إلى دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف الحروب والنزاعات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط، معتبرا أن هذه الدعوة تعكس الدور المصري التاريخي في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وحرص القيادة السياسية على تجنب تداعيات الصراعات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وشدد على أن نجاح تنظيم "إيجبس 2026" يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية، ويؤكد استمرارها في لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل الطاقة، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار المنطقة.