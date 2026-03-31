لا قبض إلا بأمر قضائي .. كيف حمى قانون الإجراءات الجنائية المتهمين من الانتهاكات

حظر قانون الإجراءات الجنائية، القبض على المتهمين إلا في وجود أمر قضائي، وذلك بهدف حماية المتهمين من التعسف والانتهاكات، وضمان معاملتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مع التأكيد على حقهم في الصمت وعدم الاعتداد بأي أقوال تنتزع تحت الإكراه أو التهديد.

وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.