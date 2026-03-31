حماة الوطن: إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لانتهاك الحقوق

عبر حزب حماة الوطن، عن استنكاره وإدانته، إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب، أن هذا القانون يمثل انتكاسة حقيقية تدحض كل محاولات إقرار السلام والتهدئة، وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.

وأشار إلى أن إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على عقيدة الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبما يتجاوز كافة الأعراف بين الدول.

وانتقد الحزب، حالة الصمت الدولي من كافة المؤسسات والقوى الفاعلة أمام الغطرسة الإسرائيلية، مطالبا بضرورة التدخل الفوري للتصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.