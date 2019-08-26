قام بعمله بأمانة.. رسالة رئيس سموحة لـ عامر حسين عقب استقالته

وجه فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة رسالة لـ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ، مؤكدا انه من اخلص من اداروا هذا المنصب .



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد كرة القدم المنحل شخصية محترمة ورجل نزيهً وقام بعملة بكل امانة ورجولة ".



وتقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالة من منصبه خلال الساعات الماضية.



واتفق عامر حسين، مع هانى أبو ريدة رئيس المجلس السابق على الاستقالة من منصبه بعد تعيين اللجنة المشكلة من الفيفا لإدارة الجبلاية.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.







