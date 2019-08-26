تعرف على موعد إطلاق رقاقة كيرين 990 المنتظرة من هواوي.. فيديو

Are you ready for #5G? It's time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 23, 2019

أعلنت شركة هواوي الصينية أنها بصدد إطلاقة رقاقة HiSilicon Kirin 990 رسميًا من خلال حدث IFA في برلين في 6 سبتمبر، وذلك من خلال شريط فيديو صادر عن الشركة الصينية، وفقا لموقع "أندرويد بيت" التقني.وأوضح الموقع أنه لم يتم تأكيد اسم رقاقة المعالج في الفيديو، ولكن سيكون من شبه المؤكد أن الاسم هو الذي تم تسريبه على الإنترنت، وهو 990.وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يتبع الاسم النمط الذي عرفناه مع الأجيال السابقة من المعالجات، ففي العام الماضي، شاهدنا 980، الذي كشف الشركة الصينية النقاب عنه بعد عام من عام 970.وسيكون معالج Kirin الجديد هو قلب سلسلة هواتف Mate 30 الجديدة، المتوقعة إطلاقها في سبتمبر ، وسلسلة P40 التي سيتم إطلاقها لاحقا.