ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على موعد إطلاق رقاقة كيرين 990 المنتظرة من هواوي.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:20 م
رقاقة كيرين 990
رقاقة كيرين 990
آية جمعة
أعلنت شركة هواوي الصينية أنها بصدد إطلاقة رقاقة HiSilicon Kirin 990 رسميًا من خلال حدث IFA في برلين في 6 سبتمبر، وذلك من خلال شريط فيديو صادر عن الشركة الصينية، وفقا لموقع "أندرويد بيت" التقني.

وأوضح الموقع أنه لم يتم تأكيد اسم رقاقة المعالج في الفيديو، ولكن سيكون من شبه المؤكد أن الاسم هو الذي تم تسريبه على الإنترنت، وهو 990.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يتبع الاسم النمط الذي عرفناه مع الأجيال السابقة من المعالجات، ففي العام الماضي، شاهدنا 980، الذي كشف الشركة الصينية النقاب عنه بعد عام من عام 970.

وسيكون معالج Kirin الجديد هو قلب سلسلة هواتف Mate 30 الجديدة، المتوقعة إطلاقها في سبتمبر ، وسلسلة P40 التي سيتم إطلاقها لاحقا.





الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوي تؤكد موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Mate X

بسعر 3.699 درهما.. هواوي تطلق أول هاتف بتقنية الجيل الخامس في الإمارات.. تفاصيل

الوحش.. Huawei تستعد للكشف عن هاتف جديد بـ 4 كاميرات وبطارية كبيرة

هواوي لن تطرح هاتفها الذكي مات إكس قريبًا.. فما السبب

بمبيعات فاقت مليوني هاتف في شهر.. تعرف على مميزات Nova 5

Huawei تستعد لطرح Mate 30 بـ 2 كاميرا بدقة 40 ميجابيكسل

ترشيحاتنا

إعفاؤه من منصب .. قرار جديد بشأن جمال بلماضي في الجزائر

وزير التموين يعلن أماكن إقامة هايبر لولو في مصر

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

أول تصريح من ريهام سعيد بعد اعتزالها: يارب أعيش لغاية ما حقي يرجعلي

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

تامر أمين: حلقة رانيا علواني كانت كوميدية.. ونقابة الإعلاميين بيتي الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة