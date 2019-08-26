بقرار من أبو شقة .. تعيين حسين الهواري في الهيئة العليا للوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين رجل الأعمال حسين الهواري، عضوًا بالهيئة العليا للحزب.



وأعرب حسين الهواري عن سعادته بالانضمام لحزب الوفد بيت الأمة المصرية وصاحب التاريخ العريق في الدفاع عن الوطن وخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه ثقة كبيرة وفخر وشرف.



وأضاف حسين الهواري أنه منذ انضمامه للوفد وهو يحرص على تقديم الأفضل للوطن والوفد من خلال العمل الحزبي المنضبط الوطني الذي يقدمه الوفد من خلال مؤسساته التي تضم كوكبة كبيرة من المتخصصين في كل المجالات.



وأكد "الهواري" أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الجهد للوفد، قائلا: "وفي مناسبة إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة نؤكد أن الوفد سوف يستمر قويًا شامخًا بفضل السياسة الرشيدة للمستشار بهاء الدين أبو شقة القيمة والقامة الوطنية".

