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رياضة

مالك سلامة يحصد ذهبية الكاراتيه وزن 60 كجم في الألعاب الإفريقية ..صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:32 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
توج البطل المصري مالك سلامة بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه وزن ٦٠ كجم ليضيف ميدالية جديدة إلى بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

واجه مالك سلامة نظيره لاعب المغرب عبد السلام المكناسي في نهائي وزن ٦٠ كجم، حيث حقق بطل مصر الفوز في نهاية المباراة لتحصد مصر الذهبية.

وسبق لبعثة مصر المشاركة في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية حصل عليها كلا من، طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٣ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات.
مالك سلامة يحصد ذهبية الكاراتيه وزن 60 كجم في الألعاب الإفريقية ..صور
مالك سلامة يحصد ذهبية الكاراتيه وزن 60 كجم في الألعاب الإفريقية ..صور

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