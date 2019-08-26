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رياضة

بعد تصريحات ايمرى الصادمة.. تفاصيل عرض جالاتا سراى لـ محمد الننى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:31 م
محمد النني
محمد النني
نور عادل
كشفت التقارير الإعلامية التركية عن تفاصيل العرض المقدم من نادي جالاتا سراي التركي؛ من أجل ضم المحترف الدولي المصري محمد النني من نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ميليت" التركية، إن نادي جالاتا سراي عرض 25 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا لضم محمد النني.

وأشارت صحيفة "ميليت" التركية، إلى أن عرض جالاتا سراي لم يحفز اللاعب على الموافقة على الانتقال إلى النادي التركي.

وأوضحت صحيفة "ميليت" التركية، أن النني بالوقت الحالي يتقاضى من 50 الـ 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع نادي أرسنال وهذا فيما معناه ان عرض النادي التركي نصف راتب الدولي المصري.

يشار إلى أن اوناي ايمري قال في تصريحات سابقة إن محمد النني عليه الخروج من أرسنال خلال الفترة الحالية والبحث عن نادٍ جديد للعب به.

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