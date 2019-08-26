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فن

من ألبوم في قربك.. حاجة متخصكش لـ أصالة تحصد 1.275 مليون مشاهدة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:33 م
أصالة - حاجة متخصكش
أصالة - حاجة متخصكش
سعيد فراج
حصدت الفنانة السورية أصالة نصري، مليونا و275 ألف مشاهد بأحدث أغانيها "حاجة متخصكش" من ألبوم "في قربك" وذلك بعد طرحها الأثنين 19 أغسطس عبر يوتيوب.

أغنية "حاجة متخصكش" لـ أصالة نصري، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

وكانت أصالة نصري طرحت أغنيتين من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

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