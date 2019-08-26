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رياضة

خالد بوطيب يواصل التأهيل فى الجيمانزيوم على هامش مران الزمالك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:57 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
منتصر الرفاعي ملك موسي
قام خالد بوطيب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة بعد وصول اللاعب إلى القاهره صباح اليوم بعد انتهاء الاجازه التي حصل عليها


وعقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جلسة سريعة مع شيكابالا ، لاعب وسط الفريق في بداية المران لمنحه بعض التعليمات الفنية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، بعد غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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