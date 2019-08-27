اليوم.. محاكمة المتهمين بـ محاولة اغتيال النائب العام المساعد

تستكمل اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين لـ حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.



وتضم قائمة المتهمين "محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة".



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة حسم، ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.