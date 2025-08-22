استشاري: الروتين الصحي والأنشطة الفكرية يحميان الأطفال من القلق الدراسي

قال الدكتور علي البهنسي، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إن تعويد الطفل تدريجيًا على الروتين اليومي للنوم والاستيقاظ وتناول الطعام الصحي يعد خطوة أساسية لتقليل التوتر وتعزيز النشاط الذهني قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن تحفيز عقول الأطفال بالأنشطة الممتعة والألعاب الفكرية أفضل من الضغط عليهم بالمذاكرة التقليدية، لافتا إلى أن "التسخين الذهني" يساعدهم على التكيف بسهولة مع متطلبات المدرسة.

وأكد على أن شعور الأطفال بالقلق أمر طبيعي، لكن تجاهله أو التعامل معه بجفاف قد يؤدي إلى نفورهم من المدرسة وظهور مشكلات سلوكية.

وشدد على أن الدعم العاطفي من الأسرة وتقبّل مشاعر الأبناء والتحدث معهم عنها بصراحة يعد أساس نجاحهم، موضحًا أن أغلب المشكلات الدراسية تعود إلى ضعف العلاقات الاجتماعية أكثر من ارتباطها بالمناهج.