فاروق فلوكس يكشف تفاصيل إهداء مقتنياته لوزارة الثقافة .. خاص

كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل إهداء مقتنياته الى وزارة الثقافة المصرية، ليتم وضعها في متحف الفن المصري.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس في تصريحات خاصة لصدي البلد : قمت باهداء عدد من مقتنياتي الي وزارة الثقافة، وهذا الامر ليس قريبًا، بل حدث من فترة طويلة.

وتابع فاروق فلوكس: لا اتذكر تفاصيل المقتنيات ولكنها كانت عبارة عن ملابس لعدد من الشخصيات التي قدمتها خلال مشواري الفني، وفي الحقيقة ان وزارة الثقافة هي من بادرت بهذا الامر، وقد اهدتها لهم بكل سعادة.

واضاف فاروق فلوكس: لا يعرض علي ادوار في الوقت الراهن، ولست حزين علي هذا الامر مطلقًا، لانه في النهاية قدر ونصيب .