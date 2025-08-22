اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي اجتماعا طارئا بمقر الاتحاد المصري بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

ناقش المجلس خلال الاجتماع الاستقالة المقدمة من المستشار خالد الحفني نائب رئيس الاتحاد، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وبعد الاطلاع على أسباب الاستقالة ودراسة الموقف، قرر مجلس الإدارة قبول الاستقالة بعد الرد على الأسباب.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد إرسال الرد على الأسباب المقدمة للاستقالة إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من باب الشفافية وإثبات أن هذه الأسباب غير حقيقية، وإنما الهدف منها إثارة الخلافات داخل الاتحاد.

وبشكل غير معتاد، تقدم المستقيلان بطلب لتأجيل البت في استقالتيهما، ثم اعترضا على قرار قبولها بعد انتهاء الجلسة، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمها، الأمر الذي يجعل قرار القبول مؤكداً ونهائيا.

وأكد المجلس أن هذا القرار يهدف إلى إعادة الاستقرار والهدوء داخل أسرة تنس الطاولة المصرية، بما يساهم في استمرار مسيرة العمل، وذلك بعد إبعاد كل من يثير المشاكل ويعطل مسيرة الاتحاد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، أشرف عبد الفتاح، عمرو فهمي، وليد محمود، إلى جانب الدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بصفته الدولية.

كما حضرت الاجتماع هبة حامد عضو مجلس الإدارة المصري منذ بدايته، قبل أن تستأذن لظروف خاصة.

ويؤكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة حرصه على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم الأندية واللاعبين وتعزيز مكانة مصر في مختلف البطولات القارية والدولية.