دورة الألعاب الأفريقية.. سلاح مصر يتوج بفضية وبرونزية

شهدت منافسات السلاح، امس الاثنين، مواجهات قوية انتهت بتتويج لاعبي منتخب مصر بميداليات فضية وبرونزية في المنافسات التي أقيمت على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.



وحقق معتز مدحت الميدالية الفضية في السلاح بينما حقق مهاب سامر الميدالية البرونزية، فيما حققت نهى هاني الميدالية الفضية في الشيش بينما حققت يارا الشرقاوي الميدالية البرونزية.



وحضر تسليم الميداليات عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ، ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.



وبهذه النتيجة حققت مصر، أمس فقط، 29 ميدالية متنوعة (10 ذهبية، 12 فضية، 7 برونزية".



ويبلغ إجمالي عدد الميداليات حتى الآن ، 37 ذهبية، و50 فضية، و29 برونزية.