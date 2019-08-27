لمدة 3 مواسم.. بترول أسيوط يضم مهاجم أسوان

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المهندس ناجي كساب، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود كمال ، مهاجم نادي أسوان ،لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



ووقع محمود كمال علي عقود انضمامه لفريق بترول أسيوط في حضور محمود تغيان المشرف علي الفريق ،وعضو مجلس إدارة النادي علاء مالك ومصطفي يوسف إدارى الفريق.



ويذكر أن بترول أسيوط قد نجح فى الصعود لدورى القسم الثانى عقب تصدر ترقي القسم الثالث واحتل المركز الأول برصيد ١٣ نقطة.



وقد قرر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة ناجي كساب، تجديد الثقة في محمد عبد السميع المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق لقيادة الموسم المقبل، بدوري القسم الثاني.



يذكر أن بترول أسيوط قد نجح في ضم العديد من اللاعيبين وهم " محمد ميدو " مدافع مركز شباب سنورس لمدة 3 مواسم،ومحمد عبد الله كان محترف في الاردن سنتين مهاجم لمدة 3 مواسم



ومحمد مصطفى الشهير بحنطور وسط ملعب نادى إطسا ووقع 3مواسم واحمد قمحا وسط ملعب جولدى و وقع 3 مواسم،ورضا بخيت لاعب البلاستيك السابق وقع 3 مواسم باك رايت ،ابوالاعب خط وسط الفريق الغانى، لمدة 3 مواسم