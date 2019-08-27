ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة 3 مواسم.. بترول أسيوط يضم مهاجم أسوان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:00 ص
اللاعب محمود كمال
اللاعب محمود كمال مهاجم اسوان
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المهندس ناجي كساب، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود كمال ، مهاجم نادي أسوان ،لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

ووقع محمود كمال علي عقود انضمامه لفريق بترول أسيوط في حضور محمود تغيان المشرف علي الفريق ،وعضو مجلس إدارة النادي علاء مالك ومصطفي يوسف إدارى الفريق.

ويذكر أن بترول أسيوط قد نجح فى الصعود لدورى القسم الثانى عقب تصدر ترقي القسم الثالث واحتل المركز الأول برصيد ١٣ نقطة.

وقد قرر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة ناجي كساب، تجديد الثقة في محمد عبد السميع المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق لقيادة الموسم المقبل، بدوري القسم الثاني.

يذكر أن بترول أسيوط قد نجح في ضم العديد من اللاعيبين وهم " محمد ميدو " مدافع مركز شباب سنورس لمدة 3 مواسم،ومحمد عبد الله كان محترف في الاردن سنتين مهاجم لمدة 3 مواسم

ومحمد مصطفى الشهير بحنطور وسط ملعب نادى إطسا ووقع 3مواسم واحمد قمحا وسط ملعب جولدى و وقع 3 مواسم،ورضا بخيت لاعب البلاستيك السابق وقع 3 مواسم باك رايت ،ابوالاعب خط وسط الفريق الغانى، لمدة 3 مواسم

موضوعات متعلقة

بترول أسيوط يضم رضا بخيت لاعب البلاستيك لمدة 3 مواسم

بتروجت يضم فرغلي ظهير بترول أسيوط لمدة 3 مواسم

رسميا.. المنيا يعلن التعاقد مع 9 لاعبين جدد استعدادا للممتاز ب

لمدة 3 مواسم.. شبان قنا يضم خالد عبد الشافي مهاجم الألومنيوم

لمدة 3 مواسم.. شبان قنا يضم لاعب السكة الحديد

لمدة 3 مواسم.. بترول أسيوط يضم لاعب وسط غانى للقسم الثاني

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن جهاد جريشة

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

لكى لا تتعرض غسالة الملابس للتلف عليك اتباع هذه النصائح

اخبار البرلمان: بشرى خير للموظفين بالدولة.. %2.5 علاوة تشجيعية.. وموازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة

هاني حتحوت يكشف آخر تحركات الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود