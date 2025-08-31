بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتأمين واحدة من أقوى المواجهات الكروية مباراة الزمالك ووادي دجلة والمقرر إقامتها اليوم في التاسعة مساءً على استاد السلام.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

تشهد هذه المباراة اهتمامًا حيث تتسارع الاستعدادات للأطقم الأمنية عبر تكثيف الوجود الأمني داخل وخارج الاستاد مدعومة بأحدث الأجهزة التقنية.

وتنتشر بوابات التفتيش المتطورة للأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لتأمين دخول الجماهير وتراقب غرفة العمليات كل تفاصيل المباراة على مدار الساعة لضمان سيرها في أجواء آمنة بعيداً عن أي ممارسات قد تؤثر على مجرياتها مثل الشماريخ التي تحظر تماماً.



ويحظى اللقاء باهتمام إعلامي كبير حيث ستنقل المباراة عبر أون سبورت لحظة بلحظة لمتابعيها فرصة الاستمتاع بمشاهدتها من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية الذين سيتناولون كل ما يخص المواجهة من جوانب فنية وتكتيكية، مما يزيد من الإثارة والمتعة.