أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وأضافت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 339 شهيدا بينهم 124 طفلا.

قال محمد عبيد، موفد قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 90 شاحنة مساعدات فقط من أصل 180 شاحنة، كان من المفترض أن تمر من الجانب المصري عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، ثم إلى داخل قطاع غزة.

وأوضح عبيد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة سير قافلة «زاد العزة 26» كانت تشمل إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية دفعة واحدة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال العدد الكامل، وسمحت فقط بمرور فوجين فقط: الأول يضم 80 شاحنة، والثاني يضم 20 شاحنة.

وأضاف: «الاحتلال لم يكتفِ بمنع دخول بقية الشاحنات، بل هناك احتمالية أيضًا لرفض بعض الشاحنات التي سُمح لها بالدخول، وربما تُجبر على العودة مجددًا».

لا شاحنات وقود أو أدوية.. فقط مواد غذائية محدودة

وأكد موفد القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنات وقود أو أدوية ومستلزمات طبية، رغم الحاجة الماسّة لها في القطاع، خصوصًا مع استمرار أزمة التجويع ونقص الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ما سُمح بدخوله يقتصر على مواد غذائية محدودة مثل: «صناديق سلال غذائية، والسكر، والأرز، والمعلبات»، وهي كميات لا تتجاوز 1000 طن فقط، وتُعد أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية لسكان قطاع غزة في ظل الحصار.