أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وأضافت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 339 شهيدا بينهم 124 طفلا.

قال محمد عبيد، موفد قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 90 شاحنة مساعدات فقط من أصل 180 شاحنة، كان من المفترض أن تمر من الجانب المصري عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، ثم إلى داخل قطاع غزة.

وأوضح عبيد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة سير قافلة «زاد العزة 26» كانت تشمل إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية دفعة واحدة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال العدد الكامل، وسمحت فقط بمرور فوجين فقط: الأول يضم 80 شاحنة، والثاني يضم 20 شاحنة.

وأضاف: «الاحتلال لم يكتفِ بمنع دخول بقية الشاحنات، بل هناك احتمالية أيضًا لرفض بعض الشاحنات التي سُمح لها بالدخول، وربما تُجبر على العودة مجددًا».

لا شاحنات وقود أو أدوية.. فقط مواد غذائية محدودة

وأكد موفد القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنات وقود أو أدوية ومستلزمات طبية، رغم الحاجة الماسّة لها في القطاع، خصوصًا مع استمرار أزمة التجويع ونقص الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ما سُمح بدخوله يقتصر على مواد غذائية محدودة مثل: «صناديق سلال غذائية، والسكر، والأرز، والمعلبات»، وهي كميات لا تتجاوز 1000 طن فقط، وتُعد أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية لسكان قطاع غزة في ظل الحصار.

الاحتلال غزة المساعدات جيش الاحتلال قطاع غزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في المهرجان الكرازي للخدمة السودانية | صور

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أم المخلص ببردنوها

مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

اللقاء الافتتاحي للدورة الثانية لمجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

