القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان للمتقدمين في مسابقة شغل عدد 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

https://jobs.caoa.gov.eg/



وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 30 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس الماضي.



ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.