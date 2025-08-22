جهاز التنظيم والإدارة يعلن توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توقف أعمال الامتحانات غدًا السبت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، بعد حريق محدود نشب صباح اليوم في الجراج الخاص بالمبنى.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أن قرار التوقف يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المركز، مشيرًا إلى أن التوقف سيشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، والمقرر عقدها غدًا.

وأكد جهاز التنظيم والإدارة أنه يمكن للمتقدمين الذين كان من المقرر امتحانهم السبت، اختيار أي يوم آخر مناسب لهم خلال الفترة من /الأحد/ ٢٤ أغسطس حتى الأربعاء الموافق ٢٧ من نفس الشهر ، لأداء الامتحان.

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر إلى قوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفوري أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى.