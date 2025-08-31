السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن نجاح الاطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك – مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

وأشارت إلى أنه تم بذل جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل .

كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد تابع ميدانيا اجراءات ادارة الازمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة

وفي هذا الاطار ثمنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهود التي بذلها أبناؤها المخلصين من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط .

كما تجدد الهيئة تقديم صادق التعازي والمواساه لاسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير المواعيد الخاصة بهم او عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية مطروح.