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فن

محمد الشرنوبي يغني كفاياك أعذار لـ تامر حسني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:58 ص
محمد الشرنوبي - تامر
محمد الشرنوبي - تامر حسني
سعيد فراج
غرَّد الفنان محمد الشرنوبي، عبر "تويتر"، بها رابط من موقع الموسيقى الشهير "ساوند كلاود"، حيث يقوم بأداء أغنية "كفاياك أعذار" للفنان تامر حسني.

وأدى محمد الشرنوبي، أغنية تامر حسني "كفاياك أعذار" على طريقته الخاصة، فأعطى لها لونًا موسيقيًا جديدًا غير التي كانت عليه.

أغنية "كفاياك أعذار" لـ تامر حسني، من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في صيف 2018، وهي من كلمات: هاني أبو النجا، الحان: تامر علي، توزيع موسيقي ومكساج: يحي يوسف.

ألبوم "عيش بشوقك" يتضمن أغنيات متنوعة وهي "قابلتيني" و"ناسيني ليه" و"كفاياك أعذار" و"لا يوم من أيامه" و"ورد صناعي" و"وأخيرا" و"أنت معايا" مع الشاب خالد و"عيش بشوقك" و"حكايات الحب" و"لولاك حبيبي" و"تمن اختيار" و"100 وش" مع نجوم الغناء الشعبى أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب.

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