أغنية ابن عمي لـ محمد شاهين تقترب من نصف مليون مشاهدة.. فيديو

لا يزال الفنان محمد شاهين، يحقق نجاحات كبيرة بأغنيته الجديدة "ابن عمي"، من ألبوم "ده اللي جاي"، حيث حقق الاغنية انتشارًا واسعًا على يوتيوب بـ 450 ألف مشاهدة، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



وهنأ نجوم الفن والجمهور، محمد شاهين، على الأغنية منذ طرحها من قبل شركة "ام تاتش برودكشن" الشركة المنتجة لألبومه الجديد "ده اللي جاي".



وتلقي محمد شاهين، تهنئة من الفنانة نداء شرارة، التي كتبت:"الله عليك ألف مبروك"، ومن الملحن عزيز الشافعي الذي كتب،:"مبروك يا شاهين، مبسوط بشغلنا سوا، وبتمنالك النجاح إن شاء الله يا موهوب"



ونشر الفنان محمد سراج، الأغنية عبر السوشيال ميديا، وعلق عليها: "شاهين بس بيسخن بألبوم قوي جدا ان شاء الله، وهو عارف الأغنية دي عندي ايه وبحبها إزاي".



ويستعد محمد شاهين لطرح أغنية جديدة أخري تحمل عنوان "منك للدنيا" وهي ضمن أغاني ألبوم "ده اللي جاي"، وذلك بعد غد، الخميس.



"منك للدنيا" من ألبوم "ده اللي جاي"، من كلمات صابر كمال، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر.



يذكر أن ألبوم محمد شاهين "ده اللي جاي"، من إنتاج شركه "إم تاتش برودكشن" لمالكها محمد مهاب، ويحتوي علي العديد من المفاجآت.



وتعاون مع محمد شاهين، في ألبوم "ده اللي جاي"، عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت ، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، ، سامح فرج، إسماعيل عبده،ومحمدي.