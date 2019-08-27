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تعليم

تعليم دمياط ينتهي من مقابلة 185 متقدمًا للجنة التوظيف بالمديرية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:24 ص
تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي
أكد السيد سويلم، وكيل وزراة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في بيان صادر عنه اليوم، أن اللجنة انتهت من مقابلة عدد 185 من العاملين بالتربية والتعليم، وعدد 18 من المتقدمين من خارج التربية والتعليم لشغل وظائف الأمن والعمال والأطباء بالمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.

واضاف ان المديرية سبقت وان اعلنت عن حاجتها لشغل تلك الوظائف من خلال الصفحة الرسمية للمديرية وتعميم الاعلان بديوان المديرية والادرارات التعليمية.

وأشار "سويلم" أن لجنة المقابلات الشخصية اتسم عملها بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية، وتطبيق كافة معايير التقييم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب فى شغل الوظائف.

يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الذى تم بين مؤسسة المدارس الرسمية الدولية بمصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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