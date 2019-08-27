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أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:40 ص
فاتن موسي
فاتن موسي
ريهام قدري
حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى أمس، الاثنين، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي.

وكشف الفنان مصطفى فهمي معلومات عن حياته الشخصية، كما كشفت الإعلامية فاتن موسى عن كواليس حياتهما الزوجية وكيف وقعت في حبه.
وكانت فاتن ضيفة خفيفة نالت إعجاب الجمهور وتداولت صورها بشكل كبير على السوشيال ميديا.

ونعرض لكم صور وإطلالات فاتن موسى، والتي كانت دائما تظهر برفقة زوجها مصطفى فهمي.

وتعتمد فاتن في إطلالاتها على تسريحات شعرها الأشقر سواء بالكاجوال أو السواريه.
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

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