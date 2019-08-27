حياة طه حسين في ندوة بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم بيت ثقافة شركه النيل بالتعاون مع مؤسسة رعاية البنين الأيتام بالمنيا، محاضرة تثقيفية بعنوان "حياة الدكتور طه حسين"، حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح، تناول الحديث عن نشأة طه حسين وكيف أثرت البيئة فى كتاباته التى أثرى بها الحياة الأدبية والفكرية، كما يواصل الفرع فعاليات الورشة الخاصة بتعليم فن الكورشيه بقرية صفط اللبن وتستمر حتى 29 أغسطس، بالإضافة إلى عرض سينما أفريقية بالقصر لرواد القصر وورشة للفنون التشكيلية لعمل كائنات حية بالورق الملون .



ونظم قصر ثقافة ملوي، ورشة فنية عن أهمية المياه فى حياتنا وحول ترشيد استهلاكها مع الفنان إيهاب نادى، وتناول بالشرح كيف تعبر عن مايدور من حولك بالرسم والتلوين ، بجانب محاضرة "كيفية ترشيد استهلاك المياه" حاضرها سفيان صلاح وذلك بمركز شباب قريه تنده، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض سينما لأفلام افريقية لرواد القصر .



وعقدت مكتبة ابوان الثقافية، محاضرة تدريب عملي لاستخدام القوالب في برنامج وورد مع المدرب محسب عبد الحميد، حيث تناول شرح معنى قوالب وأنه نوع خاص من المستندات عند فتحه ثم تغييره يتم إنشاء نسخة من الملف، ويبقى المستند الأصلي (قالب) دون تغيير ، كما هو الحال على القرص، وكمثال لما يمكن أن يكون عليه قالب المستند ولماذا هناك حاجة إليه على الإطلاق، وحين يمكنك وضع خطة عمل. غالبا ما يتم إنشاء مستندات من هذا النوع في Word ، ولذلك يتم استخدامها أيضا في كثير من الأحيان .