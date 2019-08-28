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منوعات

اختفى زوجها في ظروف غامضة فقلبت الدنيا بحثًا عنه.. بهذه الطريقة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:48 ص
صدى البلد
محمد علي
في محاولات مستميتة للعثور عليه، لجأت امرأة أسترالية عمرها 36 عامًا لحيلة غريبة، وذلك للبحث عن زوجها الذي رحل عنها في ظروف غامضة، وفق ما ذكر موقع أوديتي سنترال.

ولجأت المرأة إلى هذه الحيلة، لتخبر زوجها المختفي بأنه سيصبح أبًا قريبا.

وقامت المرأة بكتابة جمل على كثير من جدران بلدة فرانكستون، حيث كتبت على العديد من الأماكن العامة رسائل إلى زوجها كريس ، تطالبه فيها بالرجوع لمنزله.

ومع انتشار كتابات المرأة، اصبحت حديث الناس في البلدة ، تدخل عمدة فرانكستون، مايكل أورايلي، وقام من تحت إمرته بطمس الكتابات، وطالب بالتعاون مع السلطات في عموم أستراليا لمعرفة مصير زوجها.

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