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رياضة

ميتشو يقرر إجراء تغييرات بتشكيل الزمالك أمام المقاصة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:18 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تغيير في الناحية اليمنى للفريق الأبيض، خلال مواجهة المقاصة المقبلة.

ويدفع المدير الفني باللاعب التونسي حمدي النقاز، في مركز الظهير الأيمن، على حساب حازم إمام، الذي شارك أساسيًا خلال المباراة الأخيرة أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب "ميتشو" في الاستفادة من الكرات العرضية المتقنة، التي يتميز بها النقاز، خاصة أن المباراة ستكون صعبة، وتحتاج للجوء إلى مفاتيح لعب متعددة، لاختراق دفاعات الفريق الفيومي.

ويتقابل الزمالك مع المقاصة بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، غدًا الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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