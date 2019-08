فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، وذلك خلال تقديمها المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي للإعلان عن أسماء الأفلام المنافسة في الدورة الثالثة من المهرجان.



تألقت إنجى خلال الحفل بإطلالة جذابة، مرتدية فستان متوسط الطول يصل إلى أعلى الركب، وحمل الفستان توقيع علامة Liu Jo، وأتسم التصميم بالنقوشات الراقية التى جمعتت بين الأسود و الأخضر و الأصفر.



وأنتعلت حذاء انيق وراقى ذا كعب عالى باللون الأسود، وأعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل belal، مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.







Had the pleasure to host and present the press conference of @elgounafilmfestivalofficial today. Inspiring conversations with inspirational people. Thank you for today 🙏🏻 _______________________________ Dress by @dstoreegypt @liujoglobal MUA @belalnageb #GFF19 #injyelmokkaddem #pressconference #gounafestival19

A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on Aug 26, 2019 at 7:45am PDT