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البحوث الإسلامية يوجّه قافلة إلى قرى البحر الأحمر لعقد لقاءات مجتمعية وتوعوية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:51 م
قافلة دعوية
قافلة دعوية
محمود ضاحي
وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر، يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عيّاد إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادي والمقاهي الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.

وأضاف محمد عيّاد أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.

وأوضح الأمين العام أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر في قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.

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