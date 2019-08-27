كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى فى الثامنة من مساء الغد " الأربعاء " إلى ملعب برج العرب لمتابعة أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.



وتعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة واحدة من أقوى المباريات فى ظل المنافسة الكبيرة والشراسة التى دائما ما تظهر عليها لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة الماضية.



وخرج عدد من اللاعبين فى المقاصة من حسابات الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو، وتأكد عدم تواجدهم فى مباراة الغد أمام الفريق الأبيض ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين محمد تونى لاعب الوسط الأساسى بالفريق الفيومى على مدار الموسمين الماضيين وكذلك الحال بالنسبة لحسنى فتحى لاعب الزمالك السابق والظهير الأيمن بالفريق الفيومى، ومحمد دبش المدافع وأحمد صبيحة الوافد الجديد للفريق الفيومى خلال الميركاتو الصيفى الجارى .



وهو الأمر نفسه بالنسبة لأحمد فهمى الجناح الهجومى المنضم حديثا من فريق النصر ، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد رمضان الجناح الهجومى وأيضا محمد الدسوقى الظهير الأيسر بالإضافة إلى الإفريقى " كيفين " الذى عاد للمقاصة من جديد بعد إنتهاء إعارته لفريق الداخلية.



وكان أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق المقاصة ، اختار 21 لاعبا لمواجهة الزمالك وهم : احمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطة - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح امين - عمرو مرعي .