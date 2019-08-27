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أخبار العالم

أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان تعزيز العلاقات بينهما في القطاع الأمني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
أ ش أ
عقد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكساندر دانيلوك، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الذي يزور أوكرانيا حاليا.

وأوضح مجلس الأمن القومي الأوكراني - في بيان له أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"- أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في القطاع الأمني.

وأعرب دانيلوك عن امتنانه إلى بولتون والشركاء الأمريكيين لدعمهم لأنشطة فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال "تعاوننا المشترك يفتح المجال لآفاق كثيرة للبلدين".

وكان بولتون قد وصل إلى كييف صباح اليوم في زيارة رسمية لأوكرانيا.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إلى أن زيارة بولتون تستهدف تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومسارها الأوروبي الأطلسي.

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