وقت رفع الإصبع في الصلاة أثناء التشهد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما هو الوقت المحدد شرعا لرفع الإصبع في التشهد للصلاة؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشافعية يرون أن الرفع يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" ويظل رافعا حتى نهاية التشهد.



أما الحنفية : فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين ، يعني : عند قوله : " لا " ، ويضعها عند الإثبات، وعند المالكية : يحركها يمينًا وشمالًا إلى أن يفرغ من الصلاة .



أما عند الحنابلة : يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ، لا يحركها .