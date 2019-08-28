يمكن تقديم السناكس مع الصوصات المختلفة، لذا سنقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صوص البصل المكرمل بالجبن، وهي إحدى الصلصات الشهيرة المتداولة في فرنسا، واليكم طريقة عمل صوص البصل المكرمل بالجبن بالتفصيل..





وقت التحضير: ٥ دقيقة

وقت الطبخ: ٤٠ دقيقة

الكمية: 6 أفراد





ويمكن ان تجربي طريقة عمل صوص البصل المكرمل بالجبن بخطوات سهلة، وبسيطة والتي تقدم في المطبخ الفرنسي، وتعد من اشهى المقبلات الخفيفة واللذيذة، والتي يمكن ان تقدميها بجانب العيش المحمص أو اى نوع من السناكس، على وجبة العشاء.





طريقة عمل غموس البصل المكرمل بالجبن





مقادير غموس البصل المكرمل بالجبن:





½ باوند لحم مقدد

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 بصل كبير، مقطع شرائح رقيقة

8 أوقية جبن كريمي، مخفوق

1 كوب قشدة حامضة

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملح كوشير

فلفل أسود مطحون طازج

1 كوب جبن غرويير مبشور

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

بقدونس مفروم، للزينة

شرائح باكيت محمصة، للتقديم





طريقة عمل غموس البصل المكرمل بالجبن:





١- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.





٢- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، واطهي اللحم المقدد حتى يصبح مقرمشًا. صفي اللحم المقدد واتركيه جانبًا، احتفظي بحوالي ملعقة كبيرة من الدهون في المقلاة.





٣- ذوبي الزبدة في نفس المقلاة. أضيفي البصل واطهي المزيج حتى يصبح طريًا وذهبيًا، لمدة 10 دقائق.





٤- في وعاء كبير، اخلطي الجبن والقشدة الحامضة مع صلصة رسيستيرشاير وبودرة الثوم، اخفقي المزيج بخافق يدوي حتى يصبح القوام ناعمًا، ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل، أضيفي أنواع الجبن، اللحم المقدد والبصل.





٥- بعد خلط المزيج جيدًا انقليه إلى صينية فرن صغيرة، و اخبزيها حتى تتشكل فقاعات في الجبن، لمدة 20 دقيقة.



